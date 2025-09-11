كفر الشيخ - إسلام عمار:

- أسواق اليوم الواحد نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار

- لا يوجد نقص في الدقيق والزحام بسبب عادات المواطنين

- تحرير 972 مخالفة للمخابز.. وانتظام صرف 110 ملايين جنيه للمواطنين شهريًا

- نتابع المخزون الاستراتيجي بشكل يومي

كشف الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، عن جهود المديرية في تطوير أسواق اليوم الواحد، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحدث الهابط في حوار خاص لموقع "مصراوي"، عن التحديات التي تواجه المنظومة التموينية في المحافظة، وأبرز المبادرات التي أطلقتها المديرية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وإلى نص الحوار:

-هل حققت أسواق اليوم الواحد داخل محافظة كفر الشيخ نجاحها؟

= بالفعل أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا واستقرارًا في أسعار بعض السلع، وخير شاهد على ذلك شهر رمضان الماضي فلم تحدث خلاله ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية والأساسية على عكس الأعوام السابقة.

المديرية بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ومجالس المدن المختلفة في نطاق المحافظة استطاعت إنشاء 14 معرضًا مخصصين (أسواق اليوم) بواقع سوق واحد في كل مركز أو مدينة على مستوى المحافظة بغرض توفير كل أنواع السلع الغذائية وبأسعار مخفضة.

- العديد من المواطنون يشكون من ارتفاع الأسعار بسبب ضعف الرقابة؟

= هناك حملات يومية من أجهزة الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي للمخالفين وذلك بالاشتراك مع عدة جهات هم : مباحث التموين، والوحدات المحلية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة وغيرها من الجهات الرقابية.

كما أن رجال الحملات في حالة رصدهم لمخالفات تتعلق بعملية الأسعار يجرى اتخاذ اللازم قانونًا مع المخالفين، وتطبيق مواد القانون، واللوائح المنظمة الخاصة بالعملية التجارية وكذا تطبيق مواد العقوبات المتعلقة بتلك المخالفات ويأتي ذلك بتوجيهات وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

-ماهي كيفية الرقابة التموينية في الأسواق؟

= يجرى مبكرًا المرور على المخابز البلدية على مستوى مدن ومراكز المحافظة وكذا الأسواق، والمحلات العامة لضبط المخالفين، وكذا الاطمئنان من توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق خاصة في محال البقالة، والسوبر ماركت، ومحال الهايبر.

ونتيجة الحملات المكثفة خلال شهر أغسطس 2025 جرى تحرير 972 مخالفة للمخابز، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية، و3 مخالفات للتجار التموينيين، و3050 محاضر في الأسواق العامة والمحال التجارية.

- هل يجرى صرف المقررات التموينية بانتظام؟

= بالفعل هناك انتظام تام حول صرف المقررات التموينية على مستوى مدن ومراكز المحافظة ولم تتلقى المديرية أي شكاوى خاصة بعملية صرف تلك المقررات، وفي حالة وجود شكاوي بالتالي مكاتب التموين مفتوحة أمام المواطنين.

وكشف عن متوسط صرف مقررات تموينية للمواطنين شهريًا بإجمالي مبلغ كل شهر 110 ملايين جنيه، ومتوسط صرف 12 مليون رغيف يوميًا من خلال البطاقات التموينية الذكية.

-هل هناك متابعات حول توافر السلع الاستراتيجية؟

= هناك متابعة يومية بشأن توافر السلع التموينية والاستراتيجية مع فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بحيث يجرى استعاضة المنصرف من السلع إلى المخازن بصفة دورية مما يضع المخزون الاستراتيجي عند المستوى الآمن.

وعند تزامن الثلث الأخير من كل شهر بداية من يوم 21 أو 22 يكون صرف المقررات التموينية للمواطنين بنسبة 100%

-ماهي آلية المراقبة على المخابز؟

= كما قلت سابقًا المخابز تحديدًا عليها رقابة شديدة من خلال الحملات المكثفة على مستوى كل إدارة تموينية تابعة المديرية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال توافر رغيف الخبز.

ويتضمن عمل الحملات في مراقبة المخابز وزن الخبز، ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي وفقًا المواصفات القياسية الخاصة بإنتاج رغيف الخبز وفي حالة وجود مخالفات بشأن ذلك يجرى إثبات حالة فورية من خلال رجال الحملة وتسفر عن تحرير محضر في الشرطة.

- لماذا الزحام على المخابز هل بسبب نقص في حصص الدقيق؟

= الحمد لله مفيش نقص حصص في الدقيق بالعكس أصحاب المخابز يتسلمون حصصهم على أكمل وجه أما الزحام سببه المواطن نفسه وذلك لسببين الأول وجود المعتقدات الغريبة المعروفة من زمان "اللي يلحق الأول ياخد عيش كويس".

والسبب الثاني هو وجود ارتفاع اسعار في بعض السلع الغذائية بجانب الخبز يعد السلعة الأرخص حاليًا فلذلك خلال الآونة الأخيرة أصبح هناك إقبالا على المخابز عن الفترة الماضية بكثير ما يجعل المواطنون يتجمعون أمام المخابز منذ بداية تشغيلها نهاية بانتهاء حصص الخبز الخاصة بها.

- البعض يتهم رجال التموين بالتقصير في عملهم ما الحقيقة؟

= وفي اجابتي احب اسأل من يتهمنا بذلك..أين التقصير؟..رجال التموين مع الساعات الأولى من صباح كل يوم يكونوا في الشارع لمراقبة المخابز والمرور على الأسواق لضبط حالتها للتصدي للمخالفين.

أما نقطة التلاعب في الأسعار تكون المواجهة بشأن ذلك من خلال تحرير محضر لأصحاب المحال المخالفة عبارة عن عدم اعلان عن الاسعار بجانب ذلك هناك سلعًا حرة لا يمكن تحديد سعر لها والسلع التموينية الأساسية وطبقًا لتحديد أسعارها لا يستطيع أي احد رفع أسعارها.

-هناك اتهامات أخرى بضعف الرقابة التموينية سببًا في انتشار المخالفين؟

= كلام غير صحيح لكن سؤالي لمن يتهمونا بذلك "ليه ماتكونش ايجابي وتقول عن المخالف وسوف يكون هناك تعامل مباشر.. لا يوجد ضعف رقابة كما يردد البعض ولكن رجال التموين لهم آلية معينة يتحركون من خلالها للعمل عليها من أجل إتمام عملهم من خلال لوائح وقوانين تتيح له التصدي لكافة أنواع المخالفات.

ما لا يعلمه المواطنون أن هناك سلعًا حرة يصعب إجبار صاحب المنشأة التجارية بإلزامه بتحديد سعر معين لها طبقًا لتعرض تلك السلعة لارتفاع في خامات إنتاجها وفي النهاية الاختيار للمواطن، إما بالشراء من عدمه.