700 فصل جديد.. محافظ الإسكندرية يتابع جاهزية المدارس لبدء الدراسة -صور

الإسكندرية - محمد عامر:

تابع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية مناسبة.

وشدد المحافظ على رفع كفاءة محيط المدارس من خلال تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات وصناديق القمامة، بجانب تجهيز الفصول والساحات الداخلية والملاعب وزيادة المساحات الخضراء، مع التأكد من توافر معايير الأمن والسلامة وتجديد طفايات الحريق ونظافة دورات المياه.

كما وجه بالتنسيق مع هيئة النقل العام لتكثيف الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الطلابية، ومتابعة توفير وجبات مدرسية صحية وآمنة.

وأكد المحافظ اهتمامه بدمج الطلاب من ذوي الهمم من خلال توفير التجهيزات الخاصة بالممرات ودورات المياه وتخصيص كراسي متحركة في المباني الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لحقوقهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، أن الاستعدادات شملت أعمال الصيانة وإنشاء وتوسعة مدارس جديدة بإضافة نحو 700 فصل دراسي بطاقة استيعابية تصل إلى 34,300 طالب، وتوفير 30,000 مقعد جديد.

وأضاف أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل دون ربطها بسداد المصروفات، بجانب تدريب المعلمين على المناهج المطورة في المواد الأساسية لضمان تطوير العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.