الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الهواء من خلال شن حملات فحص مفاجئة على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة، للتأكد من توقف هذه الأنشطة خلال فترة عمل خطة مواجهة السحابة السوداء.

وكلف المحافظ بتشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم إلى بدائل صديقة للبيئة، مع القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء، مشيرًا إلى أن الدولة تضع أطرًا تشريعية صارمة لخفض انبعاثات الملوثات بما يضمن تحسين نوعية الهواء وتوفير بيئة مستدامة وجودة حياة أفضل للمواطنين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أنه تنفيذًا لقرار محافظ الشرقية رقم 2876 لسنة 2025 بشأن وقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طوال العام.

تم تشكيل لجنة من إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بالجهاز بالتعاون مع مراكز مدن بلبيس ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد والزقازيق وشرطة البيئة والمسطحات، وذلك للتفتيش المفاجئ على 150 مكمورة فحم نباتي و44 فاخورة و25 مسبكًا و20 مصنع طوب، للتأكد من التزامها بالتوقف عن العمل.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 13 مكمورة فحم عشوائية بمركز بلبيس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محاضر جنح بحقهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إزالة لمكمورة فحم نباتي عشوائية بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس وشرطة البيئة والمسطحات.

وناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها في صورة أعلاف حيوانية أو إعادة تدويرها أو بيعها، بدلًا من حرقها تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من غرامات وحبس.





