الأقصر - محمد محروس:

عقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع مسؤولي رعاية الشباب بكليات الجامعة؛ لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025_2026، وبحث آليات تطوير وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك بحضور: الدكتور وائل الصغير مدير عام الإدارة، والدكتور ثروت عبد اللطيف مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الفنية،والدكتور محمود علام رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

ناقش الاجتماع مقترحات الكليات للأنشطة الطلابية، وأهم المعوقات التي قد تعرقل تنفيذها، وخلال الاجتماع، شددت رئيس الجامعة على أهمية العمل على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، وحثهم على إدراك دور هذه الأنشطة في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز انتمائهم للحياة الجامعية.

كما تم التأكيد على توسيع قاعدة مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة، من خلال وضع آليات تحفيزية جديدة تسهم في رفع معدلات الإقبال، إلى جانب إعداد خطة مركزية للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة للعام الجامعي الجديد، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الكليات.

ووجهت رئيس الجامعة بضرورة أن تقوم كل كلية بإعداد خطتها الخاصة للأنشطة الطلابية بشكل يتسم بالمرونة في التنفيذ، حتى تتيح للطلاب فرصًا أوسع للمشاركة بما يتناسب مع طبيعة كل كلية واهتمامات طلابها.

كما ناقش الاجتماع سبل استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم منذ اليوم الأول للدراسة؛ لضمان اندماجهم سريعًا في المجتمع الجامعي، سواء من خلال الخدمات المقدمة أو من خلال الأنشطة التي تعزز روح المشاركة والانتماء.