بدء تجربة تسجيل الغياب عبر "واتس آب" في 10 مدارس بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن بدء تطبيق تجربة جديدة لتسجيل الغياب إلكترونيًا عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك في 10 مدارس تجريبية بإدارة شبين الكوم التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة أن التجربة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير آليات الرقابة داخل المدارس، إذ سيجري خلال الشهر الأول من الدراسة العمل بالنظام الإلكتروني بالتوازي مع التسجيل الورقي، بهدف تقييم مدى كفاءته قبل اتخاذ قرار التعميم.

وأضاف أن الخطة تتضمن تزويد كل طالب بشريحة إلكترونية (كارت ذكي) تحمل اسمه وكودًا تعريفيًا "باركود"، ليتم تمريره على جهاز مخصص عند دخول المدرسة، ما يتيح تسجيل الحضور تلقائيًا وإظهار بيانات الطالب فورًا على شاشة الموظف المختص، بما يمنع أي محاولات غش أو تسجيل حضور بالنيابة.

وأكد صلاح أن المديرية ستتابع التجربة بشكل دقيق طوال فترة التنفيذ التجريبي، بالتنسيق مع إدارات المدارس، على أن يُرفع تقرير نهائي بنتائجها تمهيدًا لبحث إمكانية تعميمها على مستوى مدارس المحافظة بالكامل، بما يضمن تحسين الانضباط وتقليل فرص التلاعب في بيانات الحضور والانصراف.