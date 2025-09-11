محافظ أسيوط يعلن عن مبادرة "المليون طائر" لإحياء بيت الفلاح -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن مبادرة "المليون طائر" لإحياء بيت الفلاح، من خلال إنشاء أبراج للحمام ومزارع للبط والأوز والدواجن ومناحل لإنتاج العسل، مع تكليف الإرشاد الزراعي بتدريب المزارعين على هذه الأنشطة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

كما أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لاختيار أعلى إنتاجية وأفضل محصول على مستوى قرى ومراكز المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفلاحين على التميز وتعزيز الإنتاج الزراعي. ودعا المحافظ المزارعين إلى التوسع في استخدام الميكنة الزراعية ونظم الري الحديثة، للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، مشيدًا بدور المحافظة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، إلى جانب تميزها في إنتاج وتصدير الرمان.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين للفلاح، الذي نظمته مديرية الزراعة بأسيوط بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية، بمقر المديرية، إحياءً لذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والزراعية، وممثلين عن الجمعيات التعاونية، إلى جانب لفيف من الفلاحين والمزارعين.

واستهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيب، ثم ألقى المحافظ كلمته التي نقل خلالها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاحين بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أن "عيد الفلاح هو عيد لكل المصريين"، ومشيدًا بجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وكشف المحافظ عن مباحثات جارية مع مسؤولي شركة "أبو قير للأسمدة" لإنشاء مصنع جديد بالمحافظة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، إلى جانب اتفاق مع شركة "حلوان للأسمدة" لإنشاء مراكز للتجميع والتعبئة. كما شدد على أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين، مشيرًا إلى جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي إطار دعم التعليم الزراعي، أعلن المحافظ عن اتفاق مع البنك الزراعي المصري لتنفيذ برامج تدريبية للفلاحين، وإنشاء مدرسة زراعية بمركز الفتح مزودة بصوب زراعية، بالإضافة إلى تخصيص حصة للإرشاد الزراعي داخل المدارس الفنية الزراعية، بهدف إعداد جيل جديد من المزارعين المؤهلين بأحدث الأساليب العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المحافظة تشهد جهودًا متواصلة لتطوير التكتلات الزراعية في مجالات النباتات العطرية والرمان وتربية النحل والدواجن، موجّهًا الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للفلاحين.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ معرض المنتجات الزراعية، الذي ضم رمانًا طازجًا ومصنعات غذائية من الرمان، وطماطم مجففة، إلى جانب مستلزمات الإنتاج والمخصبات الزراعية بأسعار مدعمة.

