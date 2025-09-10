إعلان

بعد الحكم بإعدامهم.. تأجيل ثاني جلسات استئناف قتلة زوجين بالمنوفية

07:05 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استئناف قتلة زوجين بالمنوفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحق 3 متهمين أجهزوا على زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تغيب الطبيب الشرعي عن الحضور، على أن تُعقد الجلسة الجديدة خلال شهر أكتوبر.

وكانت قرية دلهمو قد شهدت منتصف ديسمبر الماضي جريمة قتل مأساوية، بعد العثور على جثتي زوجين داخل مسكنهما في ظروف غامضة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة.

وبعد جهود استمرت عدة أيام، تمكنت الشرطة من ضبط ثلاثة متهمين متورطين في ارتكاب الواقعة، والتي تبين أنها ارتُكبت بدافع السرقة، حيث اقتحم المتهمون المنزل وتعدوا على الزوجين بأسلحة حادة، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة تكشفها المعاينة الأولية لمسرح جريمة قتل تاجر الأعلاف وزوجته بالمنوفية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استئناف قتلة زوجين بالمنوفية محكمة جنايات شبين الكوم العثور على جثتي زوجين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح