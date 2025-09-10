بعد الحكم بإعدامهم.. تأجيل ثاني جلسات استئناف قتلة زوجين بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحق 3 متهمين أجهزوا على زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تغيب الطبيب الشرعي عن الحضور، على أن تُعقد الجلسة الجديدة خلال شهر أكتوبر.

وكانت قرية دلهمو قد شهدت منتصف ديسمبر الماضي جريمة قتل مأساوية، بعد العثور على جثتي زوجين داخل مسكنهما في ظروف غامضة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة.

وبعد جهود استمرت عدة أيام، تمكنت الشرطة من ضبط ثلاثة متهمين متورطين في ارتكاب الواقعة، والتي تبين أنها ارتُكبت بدافع السرقة، حيث اقتحم المتهمون المنزل وتعدوا على الزوجين بأسلحة حادة، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة تكشفها المعاينة الأولية لمسرح جريمة قتل تاجر الأعلاف وزوجته بالمنوفية