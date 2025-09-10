بسبب حبل على الطريق.. إصابة 5 أشخاص في حادث دراجة نارية بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، أثناء استقلالهم دراجة نارية على طريق "الباجور – شبين" بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد سقوطهم أمام كوبري العطار.

وأفاد شهود عيان لموقع مصراوي أن الأسرة المكونة من زوجين وأطفالهما اصطدمت بحبل ممتد عرض الطريق، تم سحبه فجأة بواسطة جرار زراعي، أثناء تنفيذ شركة الكهرباء أعمالًا لرفع عمود إنارة بجانب الطريق.

وعلى الفور، جرى نقل المصابين عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى الباجور، حيث تبين أن إصاباتهم طفيفة وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.