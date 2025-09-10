دماء بسبب لعب الأطفال.. مشاجرة تنتهي بمقتل شاب في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شارع المزرعة بقرية منطي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية، بعدما تطور خلاف بسيط بين عدد من الأطفال الصغار إلى مشاجرة عنيفة بين شابين من الأهالي، انتهت بمصرع أحدهما.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة بالقرية.

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن مشادة بين الأطفال سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بين شابين من الأهالي، أسفرت عن مصرع أحدهما، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

قاد المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، والقوة المرافقة من ضباط المباحث، جهود البحث التي أسفرت عن ضبط المتهم داخل نطاق القرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساتها الكاملة.