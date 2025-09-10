ضبط مصنع غير مرخّص لتدوير زيوت السيارات المستعملة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، عن ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية في بلبيس، يعمل دون الحصول على ترخيص تشغيل.

وأوضح "الحصري" أن لجنة من قسم المخلفات بفرع الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، نفذت حملة تفتيش مفاجئة على المصنع.

أسفرت عن رصد عدة مخالفات بيئية جسيمة، بينها عدم الحصول على رخصة مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وغياب السجلات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، إلى جانب عدم توافر وسائل الحماية للعاملين، وإدارة النشاط بطريقة غير صحية ودون سجل بيئي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 21388 جنح بلبيس، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه شدّد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من مطابقة الأنشطة والمُنتجات للاشتراطات الصحية والقياسية، وضمان الالتزام بالتراخيص القانونية، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين.