إعلان

طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد - صور

03:51 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد
  • عرض 6 صورة
    طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد
  • عرض 6 صورة
    طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد
  • عرض 6 صورة
    طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد
  • عرض 6 صورة
    طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بنها، حملة لتجميل وتطوير الحرم الجامعي بمشاركة واسعة من الطلاب، وذلك في إطار استعدادات جامعة بنها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2026.


وجاءت المبادرة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتضمنت الفعاليات أعمال دهان وتجميل عدد من الطرق الداخلية بالحرم الجامعي، نفذها طلاب عشيرة الجوالة ووحدة التضامن الاجتماعي، في أجواء تعكس روح التعاون والانتماء.


وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى إشراك طلابها في الأنشطة المجتمعية وتعزيز قيم العمل الجماعي، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية مميزة ترحب بالطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية جامعة بنها تجميل الحرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح