طلاب جامعة بنها يشاركون في تجميل الحرم استعدادًا للعام الدراسي الجديد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بنها، حملة لتجميل وتطوير الحرم الجامعي بمشاركة واسعة من الطلاب، وذلك في إطار استعدادات جامعة بنها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2026.



وجاءت المبادرة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتضمنت الفعاليات أعمال دهان وتجميل عدد من الطرق الداخلية بالحرم الجامعي، نفذها طلاب عشيرة الجوالة ووحدة التضامن الاجتماعي، في أجواء تعكس روح التعاون والانتماء.



وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى إشراك طلابها في الأنشطة المجتمعية وتعزيز قيم العمل الجماعي، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية مميزة ترحب بالطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد.







