بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمستشفى الجامعي الجديد، بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والعامة ووسائل الإعلام.

وأجرى محافظ بورسعيد جولة داخل المستشفى الجامعى تضمنت عدة أقسام منها: منها 10 أسرة عناية كمرحلة أولى، وصيدلية المستشفى، وعيادة المرأة الآمنة، والعيادات الخارجية، المعمل، غرف الأشعة، غرف الأطباء والتمريض، غرف المرضى، ووحدة الغسيل الكلوي وقاعات الدراسة بالمستشفى وغرف العناية المركزة.

ووجه رئيس جامعة بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد والنواب ورؤساء الجامعات السابقين وزملائه بالإدارة العليا في الجامعة وكلية الطب على جهودهم ودعمهم طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجامعة تشهد طفرة في كافة المجالات سيتم افتتاحها تباعًا إنشائيًا وعلميًا وإدارية، فضلًا عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لرئيس جامعة بورسعيد على افتتاح التشغيل التجريبي للمستشفى الجامعي، مؤكدًا على أهمية المستشفى الجامعي في دعم المنظومة الصحية ببورسعيد في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين، مضيفًا:"لقد حصدنا الثمرة لكن علينا أن لا ننسى جهود من سبقونا الذي وضعوا بذرة هذا الحلم الذي نحصد ثماره الآن".

وتقام المستشفى الجامعي التابعة لجامعة بورسعيد على مساحة كلية 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة المعمارية 11 ألف متر مربع، تنقسم إلى: 9500 متر مربع مساحة المبنى الرئيسي، و1500 متر مربع مساحة المباني الملحقة، وتحتوي المستشفى على 540 سرير موزعة على الأقسام المختلفة، و16 غرفة عمليات، و6 غرف مناظير، و28 عيادة، و6 معامل، و10 غرف أشعة رئيسية، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 15 قاعة محاضرات.