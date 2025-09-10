جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المهندس إبراهيم سمير خفاجي، المدير التنفيذي لتحالف شركات خاصة بالطاقة الشمسية، لمناقشة آليات إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بحضور المدير التنفيذي لجهاز معلومات شبكات المرافق والمشرف على الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بمحافظة جنوب سيناء، ومديرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة قيام تحالف الشركات بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميجاوات، بواقع 15 ميجاوات لتشغيل منظومة الصرف الصحي ودعم المشروعات السياحية بمدينة دهب، و20 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم" لإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تقرر خلال اللقاء تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية بقدرات مناسبة لتغذية آبار إنتاج المياه الصالحة للشرب في بعض التجمعات البدوية النائية عن مصادر الكهرباء، وذلك بقرية الرملة التابعة لمدينة أبو زنيمة، وقرية النقب التابعة لمدينة طابا، وانارة تجمع السلفا التابع لمدينة رأس سدر.

وجرى التوجيه بدراسة إنشاء محطة كبرى للطاقة الشمسية بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة لتغذية المناطق الصناعية بمدينتي الطور وأبوزنيمة، مع الاتفاق على بدء التنفيذ العاجل بمحطات آبار مياه الشرب بالتجمعات البدوية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بما يدعم التنمية المستدامة ويخدم المواطنين بالمناطق البعيدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكاليف التشغيل، ويعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن تحالف هذه الشركات سبق أن قام بتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 10 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.