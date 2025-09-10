بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح 14 سرير عناية جديد بمستشفى الصدر

بورسعيد - طارق الرفاعي:



افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 14 سرير عناية جديد بمستشفى الصدر، وبحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ودكتور وليد فتحي عبد المقصود، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.



وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، مطلعًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشددًا على تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى طبقًا لمعايير الجودة العالمية.



ويقدم مستشفى الصدر الخدمات عدة خدمات منها: خدمات تشخيصية وعلاجية للأمراض الصدرية والدرن، حيث يعتبر المستشفى الوحيد في بورسعيد المختص بمعالجة مرضى الدرن، والفحص الإكلينيكي وفحص البصاق المباشر، أشعة صدر وCT، تحديد مقاومة الأدوية باستخدام جهاز "جين إكسبرت"، خدمة التشخيص عن بُعد عبر جهاز "التلميدسين" ضمن المبادرات الرئاسية، عيادات خارجية وطوارئ، عيادات صباحية ومسائية للأمراض الصدرية، عيادة DOTS مخصصة لعلاج حالات الدرن، وقسم استقبال وطوارئ متأهب دائمًا لاستقبال مرضى الصدر.



كما يضم المستشفى مختبرات متطورة: معمل البصاق لتحليل عينات الدرن، ومعمل الكيمياء لفحوص الدم، فضلًا عن الصيدلة الإكلينيكية والمعلومات الدوائية، العزل والرعاية المركزة، قسم العزل المخصص للأمراض الصدرية المعدية،وحدة درن بها 10 أسرّة، ووحدة عناية مركزة متطورة.







