ترسانة أسلحة و390 طربة حشيش.. سقوط إمبراطور الكيف في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط عاطل حوّل منزله بمدينة مسير إلى وكر لتجارة المخدرات والأسلحة النارية، حيث عُثر بحوزته على كميات ضخمة من مخدر الحشيش و15 قطعة سلاح ناري.

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "إبراهيم.م.ع"، 37 عامًا، في المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من مسكنه مركزًا لنشاطه الإجرامي.

بعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

وقد شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لضبط المتهم.

وبمداهمة منزل المتهم، والقبض عليه، تم ضبط 390 طربة لمخدر الحشيش، و13 فرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، و25 طلقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمول.

بمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للتواصل مع عملائه.

وقد حُرر بذلك المحضر رقم 13126 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.