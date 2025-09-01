بمبدأ الثواب والعقاب.. القليوبية تسرّع وتيرة تقنين الأراضي (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه يمثل أولوية قصوى، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي للملف، حيث شدد المحافظ على أن الدولة حازمة في استرداد أراضيها من غير الجادين، موجهًا بقطع المرافق من كهرباء ومياه عن غير الملتزمين بسداد المستحقات، وشن حملات إزالة للمتقاعسين.

وأشار "عطية" إلى أن المحافظة أنجزت 65% من إجمالي الطلبات المقدمة، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن بوضع خطط عمل يومية لاستكمال النسبة المتبقية وإنهاء الملف بالكامل في أقرب وقت.

وأكد المحافظ أن هيبة القانون خط أحمر، وأن الدولة لن تتهاون مع أي بناء مخالف، لكنها في الوقت نفسه تعمل على ضمان وحماية حقوق المواطنين الجادين.