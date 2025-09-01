افتتاح 65 وحدة أسنان حديثة لخدمة التعليم والعلاج بجامعة المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، 65 وحدة أسنان جديدة بمستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة، ضمن خطة الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الوحدات، بما يدعم العملية التعليمية ويوفر خدمات علاجية متميزة للطلاب والمستفيدين.

وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت إحلال وتجديد 65 وحدة بالكامل، بما يمثل نحو 50% من إجمالي وحدات المستشفى، في خطوة تعكس الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية الطبية، وتوفير بيئة تعليمية وعلاجية متطورة.

وخلال جولته بالمستشفى، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول تقنيات التطوير ومردودها على العملية التعليمية، كما التقى بعدد من أطباء الامتياز للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة، حيث أشاد الأطباء بالتجهيزات الحديثة التي تواكب متطلبات الممارسة الطبية.

وأكد "كدواني" أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دورها في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مشيداً بجهود جامعة المنيا في دعم القطاع الطبي، وداعياً إلى تضافر الجهود لضمان استدامة الكفاءات الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الوحدات الجديدة زُوّدت بأحدث الأجهزة التكنولوجية والإضاءات المتطورة، منها أجهزة رقمية لأخذ مقاسات الأسنان، وأجهزة الليزر والتبييض، وأجهزة للتصوير الداخلي للفم، بما يرفع من جودة الأداء والخدمات العلاجية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنيا مستمرة في تقديم رؤى واستراتيجيات متكاملة للحصول على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لكلياتها وبرامجها، مع توفير بيئة تعليمية تليق بطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وصولاً إلى تخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور ضياء السيد مدير مستشفى طب الأسنان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالمستشفى.