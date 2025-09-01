إعلان

"كان بيحضر دروس للتقوية".. وفاة مفاجئة لطالب داخل مدرسة بالمنيا

03:04 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى مدارس مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، وفاة طالب بالصف الأول الابتدائي بشكل مفاجئ أثناء مشاركته في البرنامج الصيفي للتقوية المخصص للطلاب ضعاف المستوى الدراسي.

وكان الطالب "مصطفى علاء طاهر" (7 سنوات) سقط مغشيًا عليه داخل مدرسة القيس الابتدائية التابعة لإدارة بني مزار التعليمية، خلال اختبارات البرنامج العلاجي.

وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني مزار العام، لكنه فارق الحياة فور وصوله.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

محافظة المنيا وفاة مفاجئة وفاة طالب
