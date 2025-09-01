إعلان

طعنًا بآلة حادة.. مصرع شاب في مشاجرة بشمال قنا

12:04 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

جثة - أرشفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، طعنًا بآلة حادة مطواة، إثر مشاجرة بين شخصين جيران بسبب خلافات الجيرة في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمقتل شاب بطعنات آلة حادة مطواة في الشارع بقرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل "م.س." يبلغ من العمر 23 عامًا، بطعنات آلة حادة مطواة على يد جاره إثر خلافات قديمة بسبب الجيرة وتجددت اليوم خلال لقائهما بالطريق العام وحدثت مشادات انتهت بقتل المجني عليه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

قنا مشاجرة مصرع شاب مركز نجع حمادي
