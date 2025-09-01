ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال، داخل منزل أسرتها بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "م.م.ع"، 30 عامًا، مقيمة بمركز سمسطا، إلى المستشفى المركزي، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناولها مادة سامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين من أقوال أهليتها أنها أقدمت على تناول قرص حفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، لمرورها بأزمة نفسية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.