ربة منزل تتناول مادة سامة للتخلص من حياتها بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حاولت ربة منزل التخلص من حياتها، بعد تناولها مادة سامة مجهولة المصدر في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم إيداعها داخل العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة سيدة إثر تناولها مادة سامة في قرية السمطا بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ، تبلغ من العمر 26 عامًا، تعاني من اضطراب نفسي، إثر تناولها مادة سامة للتخلص من حياتها، في قرية السمطا مركز دشنا.

تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.