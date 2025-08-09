14 عاملًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق محل بلاستيك بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق محل بلاستيك في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة إلى 14 عاملًا، بعد أن أصيبوا بحروق واختناقات جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المحل.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل محل بلاستيك أسفل عقار سكني في شارع الإسلام، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع للسيطرة على النيران وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق تسبب في إصابة 4 عمال بحروق بالغة، تجاوزت نسبتها 70%، هم: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، وأسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل، وأحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي لاتخاذ اللازم، أما العشرة عمال الآخرين، فقد أصيبوا بحالات اختناق وتم إسعافهم في موقع الحادث قبل مغادرتهم.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وطلبت إدارة البحث الجنائي تحريات حول ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.