رئيس هيئة التأمين الصحي يُصدر قرارًا بتعيين مدير جديد لفرع كفر الشيخ

07:23 م السبت 09 أغسطس 2025

دكتور السيد عبدالسلام

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم السبت، القرار رقم 655 لسنة 2025 بتكليف الدكتور السيد عبدالسلام السيد، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري للعمل بتسيير أعمال مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك خلفًا للدكتور محمد فتح الله محمود خليل، القائم بتسيير أعمال مدير فرع كفر الشيخ السابق والذي تولى المهمة في شهر مايو 2025.

ومن المقرر أن يتولى الدكتور السيد عبدالسلام السيد، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ الجديد اعتبارًا من يوم الأحد 10 أغسطس 2025.

الدكتور أحمد محمد مصطفى الهيئة العامة للتأمين الصحي كفر الشيخ وظائف الطب البشري
