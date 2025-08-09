الإعدام لعامل والمؤبد لـ4 آخرين.. التفاصيل الكاملة لجريمة ثأرية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لعامل، والسجن المؤبد لأربعة متهمين آخرين، بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في واقعة ثأرية شهدتها قرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلام، عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود أحداث القضية رقم 13669 لسنة 2021 جنايات أبنوب إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار في قرية عرب الشنابلة، أسفر عن مقتل المواطن "حسين خ. م"، وإصابة كل من "صلاح ف. ح"، و"عتاب خ. م"، و"حسن خ. م"، و"عبد الرحمن إ. ح". وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص تربطهم خصومة ثأرية مع المجني عليهم، وهم: "عواد خ. ع"، "علي ع. ز"، "عصام س. ز"، "ماهر ز. ش"، و"نجاح ز. ش"، إلى جانب اثنين آخرين لا يزالان هاربين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليهم أثناء استقلالهم مركبة "توكتوك" في أحد الطرق الفرعية، وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين، قبل أن يفروا هاربين وسط الزراعات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة من المتهمين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لضبط الهاربين.

وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الثالث بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لباقي المتهمين.





