لأول مرة في المنيا.. خدمة هاتفية لشكاوى المواطنين متاحة 24 ساعة

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن توفير قائمة بأسماء وأرقام هواتف جميع المسؤولين عن خدمة المواطنين في مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، ليكونوا متاحين على مدار الساعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية، وتسهيل عملية تقديم الشكاوى والاقتراحات، مما يساهم في حل المشكلات بشكل فوري وفعال.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام مديرية الصحة بالمنيا بتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل سبل التواصل مع المواطنين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والاستجابة السريعة لأي تحديات أو شكاوى.

وجاءت قائمة أسماء وأرقام هواتف مسؤولي خدمة المواطنين كما يلي:

د/ عمرو عبد العظيم، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة: 01066767216

د/ نسرين علام، الإدارة الصحية بالمنيا: 01096450610

د/ إيمان أمين، الإدارة الصحية بالعدوة: 01127213326

د/ أحمد محمد عبد الحفيظ، الإدارة الصحية بمغاغة: 01015788139

أ/ أحمد أنور، الإدارة الصحية ببني مزار: 01092777130

د/ جورج نمر، الإدارة الصحية بمطاي: 01200924488

د/ مصطفى عبد الدايم، الإدارة الصحية بسمالوط: 0117755818

د/ أحمد عاطف، الإدارة الصحية بأبو قرقاص: 01097889566

د/ رباب جمال، الإدارة الصحية بملوي: 01003754042

أ/ هناء صموئيل، الإدارة الصحية بدير مواس: 01226164573