أستاذ بطب المنصورة يثير جدلًا بمنشور ساخر.. وقرار عاجل من رئيس الجامعة

الدقهلية - رامي محمود:

أثار منشور لأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، حالة من الجدل والغضب، تعقيبًا على حالات الوفاة التي وقعت لعدد من الأطباء أثناء النوبتجيات، وكذلك استقالة عدد من أطباء النساء بمستشفى طنطا الجامعي.

كتب الأستاذ عبر صفحته الشخصية منشورًا تعقيبًا على ما يحدث، قال فيه: "اللي عايز الدح ميقولش.."، وسط تهكم وسخرية اعتبرها البعض مسيئة، فيما أثار المنشور حالة من الغضب لدى آخرين، خاصة أن الصادر عنه أستاذ جامعي بكلية الطب.

وأعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فتح تحقيق عاجل في الواقعة للتحقق مما نسب إلى الأستاذ الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أنه لم يكن على علم بما نُشر عبر صفحات السوشيال ميديا، لكن بعد تواصل بعض الأطراف معه بخصوص المنشور، تم إصدار توجيهات بإحالة الواقعة كاملة للتحقيق وبيان الحقيقة.