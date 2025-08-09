18 حالة اختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 18 شخصًا بحالات اختناق، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بمخلفات داخل مصنع "فيريتيكال جينز" بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا مبدئيًا يفيد باندلاع الحريق، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي المتابعة إلى المستشفى.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.