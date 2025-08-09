إعلان

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الكارتة بالإسماعيلية

02:56 م السبت 09 أغسطس 2025

سيارة اسعاف

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (ر ن ع 5662) بعد مفارق خيري باتجاه الكارتة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:

- حماية عاطف علي علي، 22 عامًا، من القصاصين، بكدمة في الرأس والعين.

- ساره عاطف علي علي، 19 عامًا، من القصاصين، بكدمة في اليد اليسرى.

- موسى عوض إبراهيم، 43 عامًا، من الدقهلية، بكدمة في الصدر.

- فرح عاطف علي علي، 16 عامًا، من القصاصين، بكدمة في الذراع الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

انقلاب سيارة مرفق إسعاف الإسماعيلية سيارات الإسعاف محافظة الإسماعيلية
