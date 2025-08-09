إعلان

‬خطة انتهت بالموت.. شاب يلقى حتفه برصاص صديقه في قنا

02:51 م السبت 09 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا لغز مقتل شاب بطلق ناري في قرية زليتن بمركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

وتبين من الفحص والتحريات أن المجني عليه اتفق مع صديقه على إطلاق النار عليه لإلصاق التهمة بأحد أقاربه، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض، وكذلك لمحاولة إنقاذ شقيقه المتهم بإصابة زوج خالته بطلق ناري قبل الواقعة بيومين، في إطار ما وصفوه بـ"شكوى مقابل شكوى". غير أن الطلقات أصابته إصابة قاتلة أودت بحياته.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة أمام منزله بقرية زليتن.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من كشف ملابساته وضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بناءً على اتفاق مع المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


