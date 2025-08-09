جامعة بنها تبدأ مقابلات اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اليوم السبت، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين لشغل المناصب القيادية بالجامعة، وتشمل التجديد لوظائف: مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مدير عام الشئون الطبية، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، أمين كلية الهندسة بشبرا، وأمين كلية التجارة.

كما تشمل التجديد أيضًا وظائف: مدير عام العلاقات العامة والإعلام، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، أمين كلية التربية، أمين كلية الآداب، بالإضافة إلى النظر في شغل وظيفة أمين كلية الزراعة.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين حول إدارة القطاعات التي تقدموا لشغلها، ورؤيتهم لتطوير العمل بها، وسرعة إنجاز المهام، وقدرتهم على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين يتم من خلال لجنة متخصصة وفق معايير دقيقة لضمان اختيار الأكفأ والأكثر ملاءمة لتولي المناصب القيادية.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات تضم في عضويتها: الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها، بالإضافة إلى أعضاء من خارج الجامعة هم: الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة السابق، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري.





