خلاف يتحول لجريمة.. مقتل شاب بثلاث طعنات في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة خلال مشاجرة مع آخر بمنطقة النشار نطاق حي المناخ.



استقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب: سيف عبد المنعم عبد النبي أحمد، 28 عامًا، مصابًا بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي بالوجه وثالث بالذراع الأيسر، وحالته الصحية حرجة، إثر مشاجرة مع آخر بمنطقة النشار نطاق حي المناخ.



وقدم الفريق الطبي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية وسط محاولات لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، مدير الأمن، القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





