كانت تلهو فسقطت.. غرق طفلة في ترعة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا أثناء اللهو على حافة ترعة الأغانة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من مستشفى طما المركزي بوصول جثة الطفلة "خلود. س"، 7 سنوات، وتقيم بقرية الأغانة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة غرقت أثناء اللعب على حافة الترعة، فيما نفت أسرتها وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طما المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.