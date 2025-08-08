إعلان

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 75 فرش حشيش في دشنا بقنا

11:49 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

مخدر الحشيش - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا سابقة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك في قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى مركز شرطة دشنا بلاغًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء محاولته ترويج الحشيش على الشباب داخل قرى المركز.

وبالفحص، تبين أن المتهم يُدعى "ع"، في العقد الخامس من عمره، من أبناء قرية الصبريات، وعُثر بحوزته على 75 فرش حشيش معدّة للتوزيع.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا فرش حشيش مخدر الحشيش محافظة قنــا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام