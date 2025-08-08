ضبط تاجر مخدرات بحوزته 75 فرش حشيش في دشنا بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا سابقة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك في قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى مركز شرطة دشنا بلاغًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء محاولته ترويج الحشيش على الشباب داخل قرى المركز.

وبالفحص، تبين أن المتهم يُدعى "ع"، في العقد الخامس من عمره، من أبناء قرية الصبريات، وعُثر بحوزته على 75 فرش حشيش معدّة للتوزيع.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.