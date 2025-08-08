ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس "الصحراوي الشرقي" بالجيزة - صور

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 44 آخرون، في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل "تريلا"، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى أطفيح المركزي.

انتقلت سيارات الإسعاف من مرفقي الجيزة وبني سويف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من:

محمد عبد العاطي سيد (18 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج.

صدام عاطف محمد (38 عامًا): جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساق اليمنى.

كرم فوزي نور الدين (31 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس.

إسماعيل أبو النجا إسماعيل (21 عامًا): جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساق الأيمن.

يوسف عرفات محمود (21 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمة بالوجه.

ناصر محمد عباس (25 عامًا).

فؤاد رشاد فؤاد (27 عامًا).

أحمد عبد الرحمن عبد العزيز (12 عامًا)، وشقيقه صلاح (17 عامًا).

كريم سيد محمود (15 عامًا).

غلاب عبد الناصر بدوي (20 عامًا).

صلاح محمود عبد المحسن (37 عامًا).

آيات محمد محمد (40 عامًا).

نادية سيد محمد (14 عامًا)، وشقيقتها مريم (9 أعوام).

حميدة ضاحي محمد (45 عامًا).

يوسف عبد العال محمد (6 أعوام).

جمال عبد الناصر حلمي (37 عامًا).

الغول فادي حنفي (58 عامًا).

محمود معيد حنفي (33 عامًا).

غالب حنفي مجدي (48 عامًا).

أحمد بدوي مطاوع (37 عامًا).

ريم عبد العزيز أبو السعود (16 عامًا).

وطفلين مجهولي الهوية.

جميع المصابين من أبناء محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.