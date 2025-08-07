إصابة 10 بينهم أطفال وسيدات في تصادم سيارة وتروسيكل بفايد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال وسيدات، اليوم الخميس، في تصادم بين سيارة وتروسيكل أمام أحد شواطئ مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة إلى الموقع لمعاينة التصادم، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، الذين أفادت مصادر طبية بوصولهم في حالة مستقرة نسبيًا، رغم تفاوت درجات الإصابة بينهم.

ضمت قائمة المصابين الطفل معاذ محمد (12 عامًا)، والطفلة رقية غريب (15 عامًا)، وشقيقتها تسبيح (17 عامًا)، والسيدة انشراح عبد العال (65 عامًا)، والشاب عبد الله محمد (16 عامًا)، والسيدة صفاء جمال (35 عامًا)، والطفل محمد محمود (5 أعوام)، والطفلة بسملة غريب (12 عامًا)، إلى جانب المواطن قصي محمد أحمد (44 عامًا)، الذي يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى.

باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة المرورية في محيط الشواطئ، خاصةً خلال موسم الإجازات.