القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال التنسيق الإلكتروني بكليتي الآداب والتجارة بمجمع الكليات ببنها ، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026م.

رافقها الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور رضا عمر المشرف العام على التنسيق الإلكتروني، والدكتور علي سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

واطمأنت الدكتورة جيهان عبد الهادي على سير أعمال التنسيق الالكتروني وتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، مؤكدة حرص جامعة بنها علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب، وتوفير الدعم الفني والإرشاد الكامل بتواجد مشرفين متخصصين لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها قامت بتجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم للعام الجامعي 2025/2026 م.







