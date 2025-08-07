إعلان

لقاء أسبوعي لدعم أطفال الأقصر نفسيًا.. جلسات مجانية واستشارات للأسرة

03:44 م الخميس 07 أغسطس 2025
الأقصر ــ محمد محروس:

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أنه قد تقرر عقد لقاء مفتوح أسبوعيًا للأطفال وأسرهم والإنصات لهم وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال خاصة المعرضين منهم للخطر.

ويستهدف عقد اللقاء المفتوح مع الأطفال وأسرهم تقديم جلسات الدعم النفسي وتعديل السلوك بصورة مجانية، وكذلك الإرشاد الأسري والاستشارات القانونية والنفسية وذلك للحد من المشكلات التي من شأنها تعريض الأطفال للخطر وكذلك بناء جيل واعي عنده القدرة عن التعبير عن نفسه واحتياجاته وقادر على اتخاذ قراراته بشكل صحيح ومنسق وواعي بمشكلات المجتمع وقادر على حلها والتصدي لها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأطفال والمشاركة في حل المشكلات بشكل صحيح ومنظم.

ومن جانبها أكدت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أنه سيتم عقد اللقاء الاسبوعي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وسيتضمن تلقي المقترحات من الأطفال وذويهم وكذلك تفعيل مبادرة 100 مليون صحة نفسية التي أطلقتها الوحدة العامة من خلال الدكتور محمد مدثر الأخصائي النفسي بالوحدة العامة اقتداءً بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة, وذلك بحضور الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين.

الأقصر دعم أطفال الأقصر محافظة الأقصر
