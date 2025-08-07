الغربية - مصراوي:

أقدم زوج فى مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، على طعن زوجته بسلاح أبيض، قبل أن يلقي بنفسه وابنته الرضيعة من شرفة شقتهما بالطابق الخامس، مما أسفر عن وفاتهما، فيما نقلت سيارة الإسعاف الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بسقوط شخص وطفلة من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الأب، ويعمل ميكانيكي، طعن زوجته إثر مشادة كلامية، ثم ألقى بنفسه وبرفقته ابنته التي لم تتجاوز 8 أشهر.

وكشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العقيد محمد صقر، رئيس البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى والسنطة، أن الزوج كان يعاني من أزمة نفسية حادة بعد اكتشافه إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ونقله العدوى إلى زوجته، وأن هذه الأزمة النفسية هي التي دفعته إلى ارتكاب جريمته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت من الطب الشرعي تشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة.

ولا تزال الزوجة تتلقى العلاج في مستشفى زفتى العام، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات هذه الجريمة.