أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقي لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان انتظام الجهد والتيار الكهربائي لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات.

وخلال الإجتماع، قرر الدكتور إسماعيل كمال، تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة معاون المحافظ للنزول الميداني، والمراجعة الكاملة لكافة محطات الرى، فضلاً عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أى مشاكل فنية أو إحتياجات من أجل توصيف وتوثيق الوضع الحالي، وإعداد المقايسات لتوفير الإعتماد المالى لرفع الكفاءة أو التأهيل أو الإحلال والتجديد من خلال مخاطبة الوزارات المعنية، على أن يتم ذلك وفقاً للأولويات حتى يتسنى تشغيل المحطات بشكل منتظم.

وطالب محافظ أسوان، بأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات المختلفة لرفع مستوى الأداء، لأننا جميعاً شركاء فى المسئولية، والمحافظة على إستعداد تام لتقديم كامل الدعم لتحقيق العوائد الإيجابية والنتائج المثمرة، وهو ما تحقق فى الفترة الأخيرة بتأهيل ورفع كفاءة للعديد من محطات الرى بمشروع وادى النقرة مما يحقق انتظام واستقرار فى منظومة التشغيل بها، فضلاً عن الحد من السرقات للخطوط والشبكات، لتنعكس كل هذه الجهود التى يتم بذلها بجد وإخلاص بالإيجاب لصالح المواطن الأسوانى.