مصرع سائق لودر بالفيوم أثناء ردم أساس منزل

الفيوم – حسين فتحى:

لقى سائق لودر مصرعه أثناء قيامه بردم أثاث منزل بإحدى قرى مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا بوفاة أحمد م ج– 26 عاما - مقيم بقرية جردو أثناء قيامه بردم أساس منزل بالقرية.

تبين من تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة مركز إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن سبب الحادث، يرجع إلى انقلاب لودر عليه أثناء قيام سائقه بمحاولة ردم أساس أحد المنازل بقرية جردو حيث أنهار أساس المنزل، مما أدى الى سقوط اللودر فوق سائقه بمنطقة الردم، وهو ما تسبب فى وفاته في الحال.

جرى نقل جثة سائق اللودر إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، و التى قررت التصريح بدفن جثة سائق اللودر و مباشرة التحقيقات .