إعلان

مصرع سائق لودر بالفيوم أثناء ردم أساس منزل

10:25 ص الخميس 07 أغسطس 2025

مصرع سائق لودر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحى:

لقى سائق لودر مصرعه أثناء قيامه بردم أثاث منزل بإحدى قرى مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا بوفاة أحمد م ج– 26 عاما - مقيم بقرية جردو أثناء قيامه بردم أساس منزل بالقرية.

تبين من تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة مركز إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن سبب الحادث، يرجع إلى انقلاب لودر عليه أثناء قيام سائقه بمحاولة ردم أساس أحد المنازل بقرية جردو حيث أنهار أساس المنزل، مما أدى الى سقوط اللودر فوق سائقه بمنطقة الردم، وهو ما تسبب فى وفاته في الحال.

جرى نقل جثة سائق اللودر إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، و التى قررت التصريح بدفن جثة سائق اللودر و مباشرة التحقيقات .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سائق لودر الفيوم ردم أساس منزل اللواء أحمد عزت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم