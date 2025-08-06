رئيس المنطقة الاقتصادية بغرب القنطرة يتفقد مشروعات البنية التحتية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية موسعة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لمتابعة مستجدات مشروعات البنية التحتية والمرافق، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للافتتاحات المرتقبة بالمنطقة.

وجاءت الجولة عقب مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين جديدين بمنطقة وادي التكنولوجيا، حيث رافقه عدد من قيادات الهيئة.

واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد محطة المياه الرئيسية ومأخذ المياه الخاص بها، والتي انتهت مرحلتها الأولى بطاقة 17.5 ألف متر مكعب يوميًا، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة، ليصل الإجمالي إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا.

وتابع الأعمال الجارية في محطة معالجة الصرف الصحي، والتي تُنفذ على مرحلتين بطاقة إجمالية 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألفًا لكل مرحلة، بالإضافة إلى تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز التي تبلغ طاقتها 40 ألف متر مكعب في الساعة.

وتفقد عدد من المصانع الجارية إنشاؤها، خصوصًا في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، والذي شهد مؤخرًا جذب استثمارات لـ 31 مشروعًا، من بينها 6 مشروعات جديدة تم توقيعها خلال الجولة الترويجية الأخيرة للهيئة في الصين.

وأكد وليد جمال الدين أن وتيرة العمل بمنطقة القنطرة غرب تسير بسرعة كبيرة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق الداخلية وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتعزيز جاذبية المنطقة كوجهة صناعية متكاملة.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الحالية بالمنطقة يبلغ نحو 799.6 مليون دولار، مع الاستمرار في استقطاب مزيد من المشروعات الصناعية، خاصة في صناعة المنسوجات، بفضل ما تتمتع به المنطقة من بنية تحتية متطورة، واستقرار اقتصادي وسياسي، وحوافز استثمارية تنافسية، فضلًا عن إمكانية النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.