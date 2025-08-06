الفيوم – حسين فتحي:

شهدت منطقة المسلة بمدينة الفيوم حادثًا مأساويًا، صباح اليوم، راح ضحيته ربة منزل شابة، فيما أُصيب زوجها وطفلتهما البالغة من العمر عامين ونصف، إثر تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بدراجتهم النارية عند إحدى الإشارات المرورية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، أسفر عن وفاة السيدة "م. ح. أ" (22 عامًا)، وإصابة زوجها "محمود أ. س" (24 عامًا)، وطفلتهما تمارا.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي أن الزوج كان يقود دراجته النارية وبرفقته زوجته وطفلته، وأثناء توقفهم عند إشارة مرورية، اقتحمت سيارة ميكروباص الإشارة بسرعة واصطدمت بالدراجة من الخلف، ما أدى إلى انقلابها ووفاة الزوجة في الحال، وإصابة الزوج والطفلة بإصابات متفرقة.

تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقت قوة من مباحث قسم أول الفيوم، بقيادة المقدم أحمد السوهاجي، القبض على سائق الميكروباص، وأخطرت نيابة قسم الفيوم التي باشرت التحقيق في الواقعة.