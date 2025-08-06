إعلان نتائج حصر الأصوات على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر نتائج حصر الأصوات على المقاعد الفردية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على مستوى المحافظة.

وبحسب الحصر الذي أعلنته اللجنة، بلغ عدد الناخبين المقيدين 915,863 ناخبًا وناخبة، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 130,053 ناخبًا، من بينهم 2,643 صوتًا باطلًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 127,410 صوتًا.

وتقدّم المرشح ناصر الضوي القائمة بحصوله على 66,824 صوتًا، يليه محمد عبد العليم الضبعاوي بـ61,238 صوتًا، ثم محمد محمود ياسين بـ32,585 صوتًا، ومحمد أبو الغيط بـ15,941 صوتًا، يليه ياسر الصحابي بـ20,284 صوتًا، ثم عبد الحكيم أبو القاسم بـ12,580 صوتًا، والطيري حسن بـ11,897 صوتًا، وعادل كابو بـ10,690 صوتًا، ثم محمد الريس بـ6,822 صوتًا، ومحمود الأزهري بـ8,510 صوتًا، وأخيرًا جبريل أحمد بـ7,449 صوتًا.

وضمّت محافظة الأقصر 147 لجنة فرعية تنافس فيها 11 مرشحًا على المقعدين الفرديين بنظام التصويت المباشر، بينما يخوض مرشح واحد فقط السباق عبر القائمة الوطنية من أجل مصر ضمن نظام القوائم.

ويشرف على العملية الانتخابية في المحافظة 150 قاضيًا وقاضية، بالإضافة إلى لجنة تنظيم العملية الانتخابية وحوالي 800 موظف، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية تحت إشراف المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.