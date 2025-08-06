بعد انتهاء الفرز.. ننشر الحصر العددي للأصوات في انتخابات الشيوخ بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة سوهاج أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين، عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية.

ووفقا للحصر العددي الذي أعلنته اللجنة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية على مستوى محافظة سوهاج 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا، حضر منهم 472863 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم، وفي التصويت على النظام الفردي كان الصحيح منها 456346 والباطل منها 16517، أما التصويت على نظام القائمة فكان الصحيح منها 468495 والباطل 4368 صوتا.

وفيما يخص الحصر العددي لأصوات المرشحين، حصل المرشح اللواء مجدي القاضي على 416581 صوتًا، بينما حصل المرشح المهندس مدحت المدني على 361411 صوتًا، وحصل المرشح أحمد فوزي عبد الكريم على 404456 صوتًا، وحصل المرشح ميشيل الجمل على 379554 صوتًا، وحصل المرشح محمد عبد العال أبو النصر على 297368 صوتًا.

بينما حصل المرشح مصطفى محمد نشأت عبد اللطيف على 6579 صوتًا، وحصل المرشح حمدي صابر حسن البهلولي على 15440 صوتًا، وحصل المرشح عمرو علي حافظ الشيباني على 20670 صوتًا، وحصل المرشح جاد الله جاد الزناتي على 42996 صوتًا، وحصل المرشح مظهر حمادي إسماعيل على 20693 صوتًا.

وحصل المرشح صبري فهمي الشمندي على 15295 صوتًا، وحصل المرشح محمد علي محمود على 15817 صوتًا، وحصل المرشح حمدي السيد سليمان على 24368 صوتًا، وحصل المرشح سامح كامل علي على 6593 صوتًا، وحصل المرشح ثروت محمود عبد ربه على 6439 صوتًا، وحصل المرشح محمد بلال بطيخ على 24878 صوتًا.

وحصل المرشح أحمد رشدي فوزي على 6556 صوتًا، وحصل المرشح عمر الأصمعي على 52692 صوتًا، وحصل المرشح أحمد نبيل خليل مصطفى على 11080 صوتًا، وحصل المرشح ياسر صلاح الدين محمد فهمي على 6743 صوتًا، وحصل المرشح سيد جيد محمد علي على 36439 صوتًا، وحصل المرشح محمد وليد محمد حسن على 6648 صوتًا.

وحصل المرشح رزق عبد الفضيل حسين علي على 8142 صوتًا، وحصل المرشح رجب عبد اللاه عبد القادر على 6554 صوتًا، وحصل المرشح محمد رضوان أبو الفتوح محمد على 6550 صوتًا، وحصل المرشح محمد عبد العاطي أبو المجد امبادر على 8029 صوتًا، وحصل المرشح سامي السيد الصاوي عبد الرحيم على 6576 صوتًا، وحصل المرشح محمد جبالي محمد جبالي على 59576 صوتًا، وحصل المرشح علي حجاج بلال سليمان على 6547 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.