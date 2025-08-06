السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس- السخنة" كانوا في طريقهم إلى موقع العمل.

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب أتوبيس سعة 30 راكبا بطريق "السويس- السخنة" اتجاه السخنة أمام قرية "أروما".

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس، 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وقسم عتاقة إلى موقع الحادث، إذ أفادت المعاينة الأولية أن أتوبيس يستقله عمال الوردية الثانية بمصنع "سيريل للأدوات الصحية والبورسلين" بالمنطقة الصناعية، وهم في الطريق إلى المصنع، نتيجة للسرعة الزائدة على الطريق المؤدي إلى السخنة.

قال مصدر طبي، إن المصابين نُقلوا إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي، وخضعوا للفحوصات لتحديد إصابة كل عامل، إذ لحقت بهم إصابات تراوحت بين الجروح والكدمات وكسور بالأطراف، والحالة العامة مستقرة، وليس بينهم أية حالات خطرة.