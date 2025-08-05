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بالصور- حريق هائل بمخزن مخلفات بلاستيكية وكرتون في الإسكندرية

12:58 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن لتجميع المخلفات البلاستيكية والكرتون دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد باندلاع حريق في مخزن غير مرخص يقع بشارع بسترودس، خلف شارع التوفيقية، بالقرب من محور المحمودية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

أسفر الحريق عن التهام كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والكرتون داخل المخزن، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الفحص الفني لتقدير حجم التلفيات وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق مخزن مخلفات بلاستيكية وكرتون الإسكندرية قوات الحماية المدنية
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