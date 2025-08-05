توقف بعضلة القلب.. وفاة سبعينية عقب مشاركتها بانتخابات الشيوخ بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

توفيت سيدة سبعينية، الإثنين، في محافظة الفيوم، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عقب انتهائها مباشرة من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

كانت مديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الفيوم ثانٍ بوفاة السيدة، المقيمة بشارع القاضي في منطقة المدابغ، عقب انتهائها من الإدلاء بصوتها. وانتقل اللواء محمد حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، إلى مقر اللجنة، ووجّه بسرعة استدعاء سيارة إسعاف.

وأوضحت التحريات، التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، أن السيدة فقدت وعيها فور خروجها من اللجنة، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف مجهّزة بفريق طبي حاول إنعاشها، إلا أنها فارقت الحياة نتيجة توقف عضلة القلب.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأُخطرت نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيق في الواقعة.