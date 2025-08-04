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الإعدام لـ"تبّاع" قتل وعذب ابنته بالخصوص

10:19 م الإثنين 04 أغسطس 2025

إعدام متهم بقتل ابنته

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام تبّاع شنقًا، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل وتعذيب نجلته الطفلة باستخدام الصعق الكهربائي في مدينة الخصوص بالقليوبية.

تعود تفاصيل القضية، التي حملت رقم 19128 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، إلى تاريخ 20 سبتمبر 2024، عندما أقدم المتهم "محمد ع. أ." (51 عامًا) على قتل نجلته "حنين" عمدًا مع سبق الإصرار.

كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتكبيل يدي وقدمي المجني عليها، ثم صعقها بالكهرباء مرتين، مما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة أداة الجريمة ومواد مخدرة بقصد التعاطي.

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الخصوص إعدام تباع قتل طفلة
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