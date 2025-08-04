المنيا - جمال محمد:

في لقطة إنسانية لافتة، توقف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته التفقدية على اللجان الانتخابية، ليمازح طفلة صغيرة كانت برفقة والدتها، واصفًا إياها بـ"أصغر الحاضرين في الانتخابات بالمنيا"، رغم عدم أحقيتها في التصويت. وجسّد الموقف مشهدًا يعكس الأجواء الإيجابية التي صاحبت سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك ضمن جولة المحافظ لتفقد سير انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أشاد بوعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس إدراكهم لأهمية دعم المسار الديمقراطي وحماية مكتسبات الوطن.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان تعمل بكفاءة، مع وجود متابعة على مدار الساعة من غرفة عمليات مركزية لضمان انضباط العملية الانتخابية، وتوفير كافة التيسيرات للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

ويحق لنحو 3.8 ملايين ناخب بالمنيا الإدلاء بأصواتهم في 469 مقرًا انتخابيًا، في استحقاق دعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فيه لاستكمال دورهم الوطني.