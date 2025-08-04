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وفاة مدير مدرسة داخل لجنة في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

04:36 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وفاة مدير مدرسة داخل لجنة في انتخابات مجلس الشيوخ

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الشرقية - ياسمين عزت:

توفي مدير مدرسة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنته الانتخابية في محافظة الشرقية، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بالمدرسة المنعقد بها إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوفي محمد إسماعيل عبد القادر، مدير مدرسة حمد موسى الابتدائية، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مقر لجنته الانتخابية.

من جانبها نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، المعلم الراحل، مقدمة المواساة لأهله ومحبيه، داعية الله لهم بالصبر والسلوان.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن والقرى على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.

كما شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من النظام والتأمين.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظة الشرقية وفاة مدير مدرسة
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